În fiecare an, pe 25 martie, creştinii ortodocşi şi catolici prăznuiesc Buna Vestire, prima sărbătoare din an închinată Maicii Domnului. Sărbătoarea mai este cunoscută şi sub denumirea populară de “Blagoveştenia” (termenul slav corespunzător celui de “Buna Vestire”). Buna Vestire este praznicul statornicit întru amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil i-a vestit Sfintei Fecioare că va naşte pe Mesia (Luca I, 26-38). Sărbătoarea a fost aşezată cu nouă luni înainte de Naşterea cu trup a Domnului, sau Crăciunul, care se ţine pe 25 decembrie.

