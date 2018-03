Buna Vestire Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Buna Vestire, una din cele mai mari sarbatori care se tin in Postul Pastelui. Buna Vestire aduce aminte de praznicul dat in amintirea zilei in care Sf. Arhanghel Gavriil a vestit pe Sfanta Fecioara...

Buna ziua Iasi, 25 Martie 2013