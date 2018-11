Noul membru s-a prezentat mai întâi ca la școală. „Mă numesc Amariei Răzvan, am 41 de ani. Activez în administrația publică locală din anul 2001 sub diferite forme, în asistență socială. Am lucrat în firme private pe lucrări de programe informatice...

Botosaneanul, 16 Noiembrie 2018