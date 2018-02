În urma controalelor în trafic, politistii vasluieni au depistat 4 bãrbati care au încãlcat legislatia rutierã în vigoare. Trei dintre ei se aflau la volan, desi consumaserã bãuturi alcoolice.

Pe 1 februarie, la ora 16.25, politistii din cadrul Politiei Orasului Negresti au depistat un bãrbat de 47 de ani, din localitate, care conducea un autoturism pe DJ 248 B, in localitatea Negresti, desi se afla sub influenta bãuturilor alcoolice. Cel in cauzã avea o concentratie de 1,03 mg/l alcool pur in... citeste mai mult