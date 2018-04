Lunca Teuz Cermei pare să fi intrat într-un tunel al cărui capăt nu se vede încă. Călătoria formației din Țara Sămădăilor prin acest tunel a continuat și la Ghiroda, acolo unde, deși s-au văzut semne de îmbunătățire a jocului, deznodământul a fost același: înfrângere, a patra la rând.

În numele divizionarei terțe a vorbit președintele Petre Bulza, răbdător și încrezător în posibili­tățile echipei. „Față de meciurile precedente am văzut lucruri mai bune, în special în repriza a doua, pentru care chiar îi feli­cităm pe jucători. Nu cred că adversarii au trecut de trei-patru ori mijlocul terenului, am dominat clar meciul și am avut și câteva situații de egalare. Am avut