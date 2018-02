Joi, 08 Februarie, 22:41 Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, anunță care are ceva probleme înaintea marelui meci cu FCSB de sâmbătă. Tehnicianul nu a putut susține azi normal ședința de pregătire și în plus, dezvăluie că are câțiva jucători cu probleme...