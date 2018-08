Bulgaria a deschis o nouă secţiune a gazoductului său de tranzit către Turcia, extinzându-i capacitatea, deoarece Sofia se grăbeşte să pregătească transportul gazului rusesc către Europa, prin proiectul TurkStream, ce va face legătura între Rusia şi Turcia, via Marea Neagră.



Noua secţiune de 20 de kilometri din sud-estul Bulgariei va majora capacitatea gazoductului Transbalkan la 15,7 miliarde de metri cubi de gaz (bcm) pe an, de la 14 bcm în prezent, şi va ajuta la sporirea securităţii gazelor furnizate, au anunţat autorităţile de la Sofia.

"Acum am construit o... citeste mai mult