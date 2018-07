Bulgaria, cea mai săracă ţară din UE, este cu un pas mai aproape de aderarea la euro, după ce, la întâlnirea de joi a Eurogrupului, Banca Centrală Europeană şi Comisia Europeană au anunţat că evaluarea ar putea fi finalizată în "aproximativ un an".



Bulgaria îndeplineşte toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2 (mecanismul ratelor de schimb - n. r.). Moneda naţională, leva, este deja legată de euro, inflaţia este scăzută, datoria publică este sub media din zona euro şi sub limita de 60% din PIB cerută de UE, iar ţara înregistrează excedent bugetar.

