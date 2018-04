În 2016, constructorul britanic lansa conceptul Mini Living. Obiectivul principal consta în identificarea unor soluții arhitecturale creative pentru stilul de viață urban al viitorului. Anul acesta, în cadrul Milan Design Week (17-22 aprilie), Mini prezintă instalația Built by all. Vizitatorii vor putea vedea, la scară 1:1, patru concepte diferite de spații de locuit. Acestea au fost dezvoltate în colaborare cu Studiomama, o companie londoneză specializată în proiecte de arhitectură.

Proiectul Built by all integrează patru unități de locuit

