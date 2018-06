Bugetul UE zboara spre astre: 16 miliarde de euro pentru promovarea rolului de lider in domeniul spatial Pentru urmatorul buget al UE pe termen lung, aferent perioadei 2021-2027, Comisia Europeana propune alocarea a 16 miliarde de euro pentru a ajuta la mentinerea si la stimularea rolului de lider al UE in domeniul spatial.

Gratie unor investitii majore, UE are un puternic avans in activitatile spatiale, iar industria spatiala europeana este una dintre cele mai competitive. Cu toate acestea, exista multe provocari noi si multi jucatori noi la nivel... citeste mai mult