Bugetul UE dupa 2020: vor avea prioritate platile catre fermele mici / medii si tinerii fermieri

Pentru urmatorul buget al UE pe termen lung, aferent perioadei 2021-2027, Comisia Europeana propune modernizarea si simplificarea politicii agricole comune (PAC), totalizand un buget de 365 de miliarde EUR cu accent pe fermierii mici si medii precum si pe sprijinirea tinerilor fermieri. Propunerile de astazi acorda statelor membre mai multa flexibilitate si responsabilitate in alegerea modului si a domeniilor in care sa investeasca finantarea PAC care le revine, in scopul de a indeplini obiectivele ambitioase stabilite la nivelul UE.

