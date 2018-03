Veniturile previzionate ale transportatorului aerian de stat TAROMsunt cu 21,3% mai mari în acest an decât cele de anul trecut, până la 1,5 miliarde de lei, potrivit bugetului pentru anul 2018, propus de către conducerea companiei şi aprobat prin Hotărâre de Guvern, a anunţat vineri compania. Potrivit acesteia, profitul brut din acest an va atinge 27.470 de lei, veniturile totale fiind estimate la 1,5 miliarde de lei, după ce, în ultimii zece ani, compania a raportat pierderi în fiecare an. „Bugetul TAROM pe anul 2018 este în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 21,3%. Veniturile companiei vor depăşi în 2018 suma de 1,504 miliarde de lei”, se arată în... citeste mai mult