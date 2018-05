Bugetul Spitalului Judetean de Urgentã, reducere cu 13 milioane lei!

TÃIERE BUGETARÃ… Bugetul Spitalului Judetean de Urgentã scade dramatic, în urma sedintei de Consiliu Judetean de astãzi, cu peste 13 milioane lei. O decizie pe care conducerea SJU a luat-o analizând impactul financiar al ultimelor acte normative, care plafoneazã sporurile celor peste 1.000 de angajati la 30%, per total institutie. „A trebuit sã ajustãm suma, nu este vorba cã pierdem acesti bani. Noi am prevãzut la începutul anului, o sumã mai mare, pentru a acoperi cheltuielile de functionare. Ori, au apãrut noi reglementãri si atunci am fost nevoiti sã ne facem calculele, o curãtenie în curtea proprie, astfel cã trebuie sã micsorãm bugetul... citeste mai mult