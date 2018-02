Bugetul local, pe ultima sutã de metri

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba bugetul pe anul 2018 în sedinta din data de 15 februarie. Pânã atunci, comisiile de specialitate ale CL vor dedica câte o zi discutiilor pe buget. Pentru anul curent, Primãria Vaslui mizeazã pe venituri în valoare de 99,5 milioane lei, din care 16 milioane de lei vor fi directionate pentru investitii.

