Bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu va fi suplimentat cu suma de 200 de milioane de lei pentru partea a doua a Programului "Rabla Clasic" şi va fi aprobat săptămâna viitoare, după care vom da drumul primelor de casare, a declarat, joi seara, vicepremierul şi ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu , informează Agerpres.ro.

"'Rabla' este cel mai longeviv program guvernamental şi de fiecare dată am încercat că îmbunătăţim condiţiile de acordare a tichetelor. Întotdeauna suma este insuficientă. România accesează proiectul foarte repede. În prima parte a anului, când am aprobat bugetul, am... citeste mai mult