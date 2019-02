Bugetarii vor primi şi în acest an vouchere de vacanţă în valoare de 1.450 lei. Acest sistem a resuscitat turismul romanesc, iar acum se cer bani mai mulţi de la Guvern pentru tichete. Astfel, peste un milion de bugetari şi-ar putea rezerva concedii mai scumpe sau mai lungi anul acesta. În plus, agenţii de turism cer ca voucherele sa fie acordate electronic, sub forma unui card.

Turismul din România are cele mai mici taxe din întreaga Uniune Europeană, spune ministrul Turismului, Bogdan Trif. Invitat... citeste mai mult