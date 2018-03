Administraţia locală din Gârdani trebuie să supravieţuiască în acest an cu un buget destul de mic. Totuşi, speranţele primarului se îndreaptă către Consiliul Judeţean: ”Am aprobat bugetul local pe acest an. Acesta este însă dezamăgitor, faţă de sumele pe care le-am avut anul trecut. Sperăm totuşi ca sumele care vor fi alocate de CJ pe parcursul acestui an să fie măcar la nivelul anului 2017. Cheltuielile pe care le avem pentru buna noastră funcţionare, pentru învăţământ, cât şi pentru întreaga comunitate, la serviciile de apă,... citeste mai mult