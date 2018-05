Noul patron al clubului CFR Cluj, Marian Bagacean, este in culmea fericirii dupa castigarea titlului.

Potrivit spuselor presedintelui Iuliu Muresan, Bagacean a decis sa acorde un buget nelimitat de transferuri pentru aceasta vara.

„Am discutat cu el dupa castigarea trofeului, am vorbit despre viitor. Mi-a spus ca este dispus sa investeasca in continuare si sa asigure un buget de transferuri. Sa-i propunem jucatori si e dispus sa asigure acest buget. E foarte important acest lucru!”, a spus Muresan la Pro X.... citeste mai mult

