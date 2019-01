Legea darii in plata ar putea afecta cresterea economica a Romaniei Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a prezentat astazi, Raportul trimestrial asupra inflatiei. In acesta, BNR a revizuit in scadere prognoza de inflatie...

Manager, 10 Mai 2016