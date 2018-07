Da-ne un like pe Facebook Cand te uiti la masina asta primul gand pe care trebuie sa ti-l stergi din cap este ca nu o vei conduce niciodata. L-ai sters? Bun. Acum bucura-te de ceea ce vei vedea in continuare. Nu e o masina in care sa te urci cu...

Ghidul Bacaului, 30 Aprilie 2012