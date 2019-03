Bugatii a anunțat că a vândut o mașină pentru fabuloasa sumă de 11 milioane de dolari, fără taxe, care bate recordul anterior al unui Rolls Royce Sweptail, vândut cu un milion mai puțin.

Mașina este făcută din fibră de carbon de culoare neagră, are un motor de 16 cilindri și 1.500 cai putere. Cumpărătorul nu a fost dezvăluit, dar se bănuiește a fi Ferdinand Piech, nepotul fondatorului companiei Porche.

Stephan Winkelmann, președintele companiei Bugatii a declarat că acestă mașină, numită simplu Mașina Neagră combină o „tehnologie extraordinară și un lux extrem”.

‘La Voiture Noire’ – the highest level of Automotive Haute Couture one can reach. #Bugatti... citeste mai mult