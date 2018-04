Joi, 12 Aprilie, 00:48

Gianluigi Buffon a fost eliminat în prelungirile meciului Real Madrid - Juventus, după ce a protestat la decizia centralului de a acorda penalty la Lucas Vazquez. Portarul italian a considerat că decizia n-a fost una corectă și l-a asaltat cu injurii pe arbitrul Michael Oliver, din Anglia.

"Viața merge înainte. Sunt mândru de ce am realizat, de cum am jucat azi. Am făcut ceva de necrezut. Cred că nu e finalul pe care-l meritam. Eram foarte aproape de fază la penalty, ca și arbitrul. Dacă ai cinismul de a da așa un penalty în minutul 93, atunci nu ești om, ești animal!

