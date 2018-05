Gianluigi Buffon, care joi a anunţat că va părăsi echipa Juventus Torino la finalul sezonului, a declarat că regretă că l-a ''ofensat'' pe arbitrul meciului Real Madrid-Juventus, pe care l-a acuzat că are ''un sac de gunoi în loc de inimă''.

''Regret ceea ce am spus în afara terenului şi îmi pare foarte rău, pentru că în 23 de ani de Liga Campionilor, nu am fost niciodată eliminat sau suspendat şi cred că am avut o conduită sportivă normală cu toată lumea'', a declarat Buffon.

''După câteva zile, am regretat că l-am ofensat pe arbitru. Este şi el un om care...

