Legendarul portar italian Gianluigi Buffon l-a criticat dur pe arbitrul Michael Oliver, care a dat penalty pentru Real în finalul meciului cu Juventus, afirmând că arbitrul englez are „un sac de gunoi în loc de inimă”.

„Acest arbitru nu are inimă. El are un sac de gunoi în loc de inimă. Dacă nu ai personalitate şi curaj, mergi în tribune pentru a urmări meciul cu femeia ta şi cu un pahar de suc", a afirmat, pentru canalul italian Mediaset Premium, portarul eliminat de Oliver pentru proteste după dictarea penalty-ului care a adus calificarea madrilenilor în semifinalele Ligii...

