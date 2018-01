Veteranul din poarta lui Juventus, Gianluigi Buffon, a împlinit astăzi 40 de ani, vârstă la care a anunţat că va renunţa la mănuşile de portar. ProSport vă prezintă un material cu 20 de lucruri despre portarul de legendă al Italiei 1. A făcut pasul la prima echipă a Parmei la 17 ani.

2. Are cele mai multe meciuri în naţionala Italiei, 175.

3. Are 629 de meciuri în Serie A şi se află pe locul 2 în clasamentul all time, în spatele legendarului Paolo Maldini, care a strâns 647 de meciuri.

4. Singurul său trofeu european este Cupa UEFA, cucerită în sezonul 1998-1999, când evolua pentru Parma.

5. A strâns 63 de meciuri la naţionala Italiei