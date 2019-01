„Budesti este o localitate foarte, foarte greu de tinut sub control”

• spune Raducu Filipescu, senator PNL de Calarasi, vizavi de demisia in bloc a consilierilor locali din Budesti si la ce se intampla acolo

In cadrul unei recente conferinte de presa, senatorul liberal calarasean, Raducu Filipescu s-a referit si la situatia orasului Budesti unde, opt consilieri locali si-au dat, la un moment dat, in bloc demisia (doi de la PNL, doi de la ALDE, unul de la PSD si trei de la UNPR). Consilierul local ALDE, Ionel Matei, a fost cel care a inregistrat cererea de constatare a dizolvarii de drept a Consiliului Local Budesti, in instanta. Motivul ar fi fost tensiunile dintre consilierii locali si actuala conducere a primariei, inregistrate in timpul... citeste mai mult

