Selecţionerul naţionalei de tineret, Daniel Isăilă, susţine că fostul său elev de la Astra, Constantin Budescu, poate face diferenţa în orice meci la FCSB.

"L-au responsabilizat mai mult, depinde numai de el. Se apropie de finalul carierei. Eu am încredere în el. Are execuţie, poate marca din orice poziţie, poate oferi pase foarte bune. Sunt sigur că va aduce un plus echipei. Mă îngrijorează cel mai mult începerea campionatului din cauza terenurilor de antrenament. Vremea e OK, dar atât timp cât efectuezi antrenamentele pe aceleaşi terenuri... apar probleme", a spus Isăilă, la Digisport.

