Sambata, 21 Aprilie, 22:51

Constantin Budescu vede rezultatul de la Ovidiu (2-2) drept unul mulțumitor, dat fiind faptul că FCSB a fost condusă, la un moment dat, cu 2-0. Mijlocașul n-a uitat de discuția cu Dică purtată după ce antrenorul l-a schimbat la pauză la ultimele două jocuri.

"Suntem mulțumiți de rezultat. Am avut o primă repriză foarte slabă. Bine că ne-am revenit a doua repriză și am reușit să revenim. Nu știu de ce am jucat așa slab în prima repriză, vom analiza asta.

