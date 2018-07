Constantin Budescu e aproape de a fi legitimat la Al Shabab, echipa antrenată de Marius Şumudică, FCSB urmând a încasa 2.5 milioane de euro. Jucătorul de 29 de ani mai are de efectuat vizita medicală şi apoi va oficializa contractul, la arabi urmând a câştiga un milion de euro pe sezon.

"N-am avut nicio relaţie încordată cu Dică, a fost o relaţie ok. Eu am spus la momentul acela ce am avut de spus, că nu m-am simţit bine după acele schimbări şi atâta tot. Nu ne-am certat sau chestii de genul... Eu am spus şi înainte, după primele 5, 6 etape, că o să ne fie greu dacă facem experimente şi, din păcate, noi, practic, le-am dat campionatul celor de la CFR, dacă... citeste mai mult

