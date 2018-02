Mijlocaşul Constantin Budescu este mulţumit de parcursul european al formaţiei sale şi a precizat că dubla cu Lazio a fost un bonus. Budescu pune eşecul drastic suferit pe Stadio Olimpico pe seama tacticii nepotrivite.

„Din păcate, am făcut un joc prost, ne-a păcălit meciul din tur, când am jucat de la egal la egal cu ei. Am încercat să facem presing sus, dar în această seară nu ne-a ieşit şi am primit gol rapid. Ei au încercat să mai marcheze, nu s-au oprit, dar atât au putut. Per total, am făcut o figură frumoasă în Europa, dar, din păcate, am ieşit din Europa League cu un rezultat usturător”, a... citeste mai mult

azi, 15:00 in Sport, Vizualizari: 63 , Sursa: Azi in