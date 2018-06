"În fiecare an am venit aici să câştigăm un Grand Slam, dar Dumnezeu a vrut să câştigăm azi. N-am apucat să vorbesc cu Simona după meci.

Nu asta e cea mai fericită din viaţa mea. Cea mai fericită zi a fost când m-am născut, pentru că m-am născut cu noroc şi mi-a dat Dumnezeu un copil ca Simona. Sunt mândru că fata mea a ajuns să reprezinte o ţară întreagă pe acest glob. Cred că minune mai mare ca asta nu poate fi!

Unde s-a făcut diferenţa anul acesta? Simona a crescut cu un an mai mult şi s-a maturizat, a câştigat experienţă şi s-a văzut", a declarat Stere Halep.

"Hagi şi Popescu m-au susţinut şi le mulţumesc. Am trecut mult mai uşor prin aceste emoţii", a mai... citeste mai mult

azi, 07:34 in Sport, Vizualizari: 44 , Sursa: Adevarul in