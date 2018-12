Activitatea ,,Bucurii în ghetuţe” a fost organizată pentru intrajutorarea unor familii nevoiaşe din Satul Lacu Sărat jud. Brăila, ferma Poligon şi coordonată de directorul Grădiniţei cu p.p nr 6 prof. Grosu Gena împreună cu preotul parohiei Sfăntul Pantelimon din satul Lacu Sărat Nedelcu Valentin. Donaţia a fost cuprinsă în planul de acţiune al Consiliului Reprezentativ al părinţilor şi a avut ca scop colectarea de obiecte de îmbrăcăminte, dulciuri şi jucării pentru şapte familii nevoiaşe care locuiesc la ferma Poligon de lângă satul Lacu Sărat judeţul Brăila, dar şi în cadrul Proiectului Erasmus +, ,,WHAT DO WE THINK ABOUT….DEVELOPING... citeste mai mult