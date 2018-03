Momente coplesitoare de bucurie in rândul absolventilor de la Colegiul National de Arta „George Apostu”, joi, 19 mai, când, de la ora 12.00, au marsaluit in traditionala defilare de sfârsit de an. Tinerii, insotiti de profesori, s-au deplasat pe...

Desteptarea Bacau, 20 Mai 2016