Înaltpreasfinţitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a transmis constănţenilor un mesaj pentru noaptea de Revelion, în care îi îndeamnă să aibă inima deschisă şi liberă de orice prejudecată. „Fiecare sfârşit de an aduce şi un nou început. Iată, anul 2018 se sfârşeşte! Acum suntem la înnoirea unui nou an, un an trece şi altul vine. Cu prilejul Anului Nou, vă doresc tuturor să aveţi inima deschisă în inima voastră să intre toţi cei dragi ai casei şi dimprejurul vostru. Şi toţi cei ce v-au supărat sau v-au produs vreun neajuns, şi pe aceştia să-i primiţi în... citeste mai mult