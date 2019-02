Bucuria nebunilor. Kovesi a luat majoritatea voturilor din comisia LIBE

In anii ’50, toti puturosii care nu reusisera sa devina chiaburi, adica sa nu mai stea cu burta la soare si sa munceasca si ei ceva, s-au bucurat cand comunistii i-au trasnit in moaelele capului pe aia care adunasera pamant si bani. Cum s-a produs asta? Cu ajutorul unor matracuci cum este Kovesi. Una care a supt inteligenta de la CIA si de la Coldea.

Azi, Kovesi, a luat majoritatea voturilor din Comisia LIBE i-au fost favorabile. Toti tampitii din Romania care o sustin pe aceasta vaca habar nu au ce inseamna LIBE, dar ce mai conteaza.

Azi, Kovesi se duce sa stea linistita sub pulpana celor... citeste mai mult

acum 9 min. in Locale, Vizualizari: 7 , Sursa: Info Braila in