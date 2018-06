Bucurestiul va mai avea un aeroport Premierul Viorica Dancila a anuntat, astazi, in deschiderea sedintei Guvernului, o veste buna pentru bucurestenii care locuies departe de nordul capitalei, unde se afla Aeroportul "Henri Coanda".

Guvernul va adopta mai multe proiecte strategice de investitii care vor fi realizate in parteneriat public privat (PPP). Dintre acestea, trei sunt in domeniul sanatatii, unul este o fabrica de mijloace de transport electrice, precum si Aeroportul Bucuresti Sud. "Astazi adoptam cel de-al doilea pachet de investitii strategice care vor fi realizate in... citeste mai mult