Bucureştiul ocupă şi în 2019 un loc fruntaş în Europa, în clasamentul poluării. Activiştii de mediu spun că noxele auto si şantierele sunt cele mai mari surse de poluare. Comisia Europeană a dat autorităţile romane in judecată pentru că nu s-au luat măsurile necesare desi primaria capitalei are un alt răspuns.

Bucureștiul, pe locul 7 în UE la poluare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: 84 de orașe europene au fost monitorizate pentru a evalua calitatea aerului. Bucureştiul e pe locul 7, cu indici de poluare cuprinși între 73 și 131. La polul opus, Helsinki, are valori între 13 și 21, potrivit aceluiași studiu.

Activiștii de mediu susțin că

