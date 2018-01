Bucuresti se vede bine de la Davos In "Jll Typology of World Cities 2018" prezentat la Davos, Bucuresti figureaza printre orasele "Hibrid", alaturi de Budapesta, Praga si Varsovia

Unul din materialele interesante care s-au vazut anul acesta la Davos a fost “Jll World Cities: Mapping Pathways to Success- Jll Typology of World Cities 2018” Materialul este cu atat mai interesant pentru noi, romanii, cu cat Bucuresti figureaza printre orasele de interes. Este vorba despre o tipologie de orase aflate pe fluxuri esentiale de energie, informatii si transfer de materiale. Sunt orase care dau tonul lumii actuale in ceea ce priveste dezvoltarea.... citeste mai mult