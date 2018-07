Bucuresti- intre atunci si acum, orasul cu sute de povesti impresionante

De la prima atestare din anul 1459, continuand cu anul 1862 cand devine capitala Principatelor Unite si pana in prezent, Bucurestiul a traversat o serie de schimbari continue. Mai mult decat atat, arhitectura eleganta are in componenta cladirile si cartierele supravietuitoare razboiului si cutremurelor. Edificii in stil neo-clasic, vechi case boieresti, muzee, magazine cu design minimalist, zone de agrement si lume dezinhibata, pe toate ai sansa sa le gasesti aici si sa interactionezi zilnic.

