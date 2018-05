O mie de cupluri din București, care nu pot avea copii pe cale naturală, vor primi bani de la Primăria Capitalei, pentru tratament și proceduri de fertilizare. Mii de cereri au fost deja depuse. Totul, în condițiile în care în România, infertilitatea afectează un cuplu din patru.

Silvia are 34 de ani și de mai bine de 10 ani încearcă să devină mamă. A trecut în zadar prin două proceduri de fertilizare in vitro, dar este hotărâtă să nu renunțe.

