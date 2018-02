Unul dintre bucătari, Stale Johansen, a declarat că din fericire cele 13.500 de ouă care erau în plus au putut fi returnate.

Bbc.com prezintă felul în care se scriu în coreeană 1.500 şi 15.000, pentru a se vedea diferenţa.

“A fost un zero în plus la comandă – aşa că 1.500 a devenit 15.000. Nu a fost o mare problemă”, a declarat, joi, şeful delegaţiei Norvegiei, Tore Ovrebo.

Norvegia este reprezentată la Pyeongchang de 109 sportivi.

