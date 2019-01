Un bucătar celebru de la BBC a fost obligat să-şi părăsească, temporar, propriul restaurant, după ce a fost acuzat că a hărţuit sexual femeile din echipa restaurantului, notează The Telegraph.

Dan Doherty, jurat în concursul BBC Britain's Best Home Cook, şi-a părăsit restaurantul din Marylebone, The Royal Oak, în luna noiembrie, timp de o lună, după ce a fost acuzat de femeile din echipa restaurantului că le-a solicitat să îi fac sex oral. În prezent, Dan Doherty este bucătar şef, ceea ce înseamnă că are mai puţin contact cu...