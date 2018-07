Bruschette cu macrou in sos tomat, aperitiv de vara

Combinatia dintre macrou in sos tomat si pesto de morcovi este putin spus delicioasa. Este o reteta inedita, pe care va recomand cu drag sa o incercarti in aceasta vara. Puteti folosi acest pesto si pentru paste sau gnocchi, veti obtine preparate cu adevarat deosebite. Bruschetele cu pesto de morcovi si macrou sunt foarte sanatoase, morcovii nu sunt preparati termic, deci isi pastreaza toate proprietatile nutritive. Macroul file Lotka in sos tomat este una dintre conservele mele preferate din gama Lotka. Sub aceasta marca gasim 9 produse, pe baza de macrou si ton, in diverse sosuri si gramaje, dedicate celor care pun accentul