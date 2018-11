Marcelo Brozovic (25 de ani) a ”revoluţionat” lumea fotbalului cu intervenţiile sale spectaculoase în loviturile libere. Acesta s-a făcut remarcat în meciul cu Barcelona, când Luis Suarez a trimis mingea pe sub zid, iar mijlocaşul central croat a intervenit cu o alunecare şi a trimis mingea în corner, salvându-şi echipa.

Mişcare a căpătat şi o poreclă, ”crocodilul”. Croatul s-a pozat într-un costum de crocodil şi a postat fotografia pe reţelele de socializare.

