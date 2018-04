AS Olimpia Căuaș l-a dat pe Gabriel Zimbru la Cupa României de cadeți la box, competiție desfășurată zilele trecute la Brezoi, județul Vâlcea. Sătmăreanul se întoarce acasă cu medalia de bronz la categoria 59 kg.

Zimbru a pierdut la puncte în semifinale în fața unui sportiv din Călărași. Acesta este pregătit de antrenorul Mihai Stan, cel care are confirma nivelul de pregătire pe care îl impune sportivilor. Se aduc mulțumiri Primăriei și Consiliului Local Căuaș. Președintele de la AS Olimpia Căuaș este Gheorghe Marinică.

