Valoarea primelor intermediate in 2011 de brokerii de asigurari s-a ridicat la peste 3,1 miliarde lei, in scadere cu aproape 3% fata de volumul primelor intermediate in 2010, care a totalizat aproape 3,2 miliarde lei, potrivit Comisiei de Supraveghere...

Daily business, 8 Martie 2012