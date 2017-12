British School of Bucharest deschide programul de burse pentru anul academic 2018 – 2019

Pot aplica pentru acest program toţi elevii care îşi doresc să studieze la British School of Bucharest şi, astfel, să descopere excelenţa educaţiei britanice. Cei care doresc să se înscrie trebuie să trimită solicitările lor până la data de 17 ianuarie, ora 17:00. Procesul de selecţie include teste la matematică şi engleză, precum şi un interviu cu directorul şcolii, Philip Walters. British School of Bucharest (BSB) este singura şcoală din Bucureşti cu toţi profesorii vorbitori nativi de limbă engleză, cu experienţă în predarea sistemului de învăţământ britanic. Înfiinţată în anul 2000, British School of Bucharest este o şcoală... citeste mai mult

Joi, 17:09 in Educatie, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in