Daca Dacia nu ia in calcul o versiune cabrio in gama Logan, romanii au facut-o singuri. Nu va entuziasmati prea repede. Nu e facuta de Dacia, constructorul roman nu cred ca are in plan prea repede asa ceva. Dar daca Dacia n-o face, romanii o iau pe...

9am, 12 Octombrie 2010