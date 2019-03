„Este ceva nou pentru mine. Am simţit o conexiune cu Flavius, există compatibilitate între noi, este o provocare frumoasă pentru mine. Voi fi alături de el, am simţit că el poate aduce un plus zonei Banatului. Vrem să aducem cât mai mulţi oameni alături de noi, fără susţinere este greu să progresezi. Vrem să organizăm o gală frumoasă la Timişoara în luna iunie. Am obţinut promisiunea domnului Dobra că ne va fi alături în organizarea acestui eveniment. Este un început promiţător, vom avea alături Consiliul Judeţean Timiş”, a precizat Brian Filimon.

Foto: tion.ro

Adauga Comentarii Adauga un... citeste mai mult

acum 57 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Caras Online in