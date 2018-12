Theresa May

Premierul Theresa May va pleca la Bruxelles pentru a încerca să renegocieze aşa-numitul ''backstop'' pentru Irlanda de Nord, unul dintre elementele cheie ale acordului privind Brexitul încheiat cu Uniunea Europeană, prevedere care se loveşte însă de o opoziţie crescândă la Londra, a anunţat luni pe Twitter un secretar de stat al guvernului britanic, transmite agenţia Reuters.

Conform unor informaţii încă neconfirmate oficial, Theresa May a decis brusc luni să amâne votul din Camera Comunelor privind acordul încheiat cu UE, fiind confruntată cu perspectiva tot... citeste mai mult

